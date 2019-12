Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En una casa completamente sencilla y sin algún lujo, en la colonia Chaveña en Chihuahua es donde vive doña Carmelita, una mujer de 94 años, quien desde hace diez años que su esposo falleció, pasa las fechas decembrinas sola, pues nunca tuvo hijos.

A pesar de su edad, es una mujer muy fuerte y hace todo lo posible por seguir en pie y ser independiente, pero con los años cada vez tiene más limitaciones.

Lo que compra son tamales, champurrado y cuando tiene la posibilidad pollo, para poder pasar estas fechas, pero ya no tiene con quien compartirlo, pues una vez más como cada año solo estará ella en la mesa.

“Yo ya no puedo hacer de comer, desde hace tiempo me la paso yo aquí sola, a veces mi vecinas me vienen a traer comida, lo que me gusta frijoles y arroz”, contó Carmelita.

Comentó que su mayor deseo para esta Navidad es poder recuperar la vista, la cual ha ido perdiendo con el pasar de los años, además de que quisiera escuchar mejor y poder caminar, y desde luego pedir por la felicidad de sus compañeros que están en la misma situación que ella, sin nadie con quien celebrar.

“Pido por todos mis hermanos que se encuentran en la misma situación que yo, solos y sin familia, porque son muchos”, comentó con un nudo en la garganta.

Carmelita, debido a sus problemas de vista y por su avanzada edad, ha sufrido caídas y empujones de los coches, debido a que tiene que salir a buscar lo necesario para su hogar.

“La última vez, fue hace dos semanas que me aventó un carro, pues ya no veo casi y me atravieso”, comentó.

Desde que su esposo falleció, ella lo sigue recordando igual que siempre, como un hombre respetuoso y trabajador, además de siempre tener presente esas navidades juntos, en familia, celebrando con lo que pudieran tener para comer, lo importante era celebrar la llegada de Dios y su unidad como matrimonio.

Los vecinos de Carmelita, tratan de ayudarle en lo que pueden, además de estar al pendiente de ella, pues ya se ha caído varias veces en su propia casa-

Una de sus vecinas: “nosotros tratamos de venir a veces a arrimarle algo de comida o a ofrecernos para hacerle un mandado, pero sí nos preocupa porque está sola siempre”.

Su hogar está en las calles Libertad y A. Humboldt en la colonia Chaveña, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Con información de: elheraldodejuarez.com.mx

Comentarios