Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Desde 1994 y por 25 años ‘All I want for Christmas is you’ se ha convertido en la canción que nos hace saber que la época navideña ha llegado. Estamos seguros que por lo menos una vez la has escuchado y escucharla te trasporta a ese momento en familia, pero a pesar de que representa felicidad, Mariah Carey, no se inspiró precisamente en eso cuando la compuso.

El día de ayer se convirtió en #1 en el Billboard Hot 100, por primera vez después de 25 años y es por eso que Amazon Music lanzó un especial contándonos la historia detrás de esta canción que ya no es solo una canción pop, sino todo un villancico de la época.

Mariah cuenta en el mini documental que ella formó parte de una “familia increíblemente disfuncional” lo que la motivó a prometerse que sus navidades jamás serían iguales a las de su infancia.

La cantautora también dice que había navidades en las que su madre no tenía suficiente dinero, por lo que se las ingeniaba envolviendo frutas con papel de regalo para que la fiesta fuera alegre para sus hijos. Fue entonces que Mariah se prometió que cuando creciera, haría de cada Navidad perfecta, con muchos regalos y felicidad.

Tiempo después de que lanzó sus dos primeros álbumes, su disquera le comentó sobre grabar un disco para Navidad con covers navideños, pero ella propuso escribir un tema completamente original, y fue entonces que llegó a su pequeño departamento en Nueva York y acompañada de su piano se sentó a componer.

“Estaba escribiendo y pensé en una lista de todo lo que había querido de niña y la hice que fuera sobre un viejo amor perdido. Eso es algo que siempre recordaré. Quería que se sintiera como si fuera una canción con la que crecí”, dijo Mariah.

Cuando grabó la canción, dijo que llenó el estudio de adornos navideños para poder tener el sentimiento de la Navidad y es ahora que gracias a su infancia que la inspiró, que después de 25 años que esta canción es muy especial para muchos y es imposible no escucharla.

Con información de: rsvponline.mx

