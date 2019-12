Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Emilia Burgio, es una niña de nueve años, quien se ha vuelto viral por haberle escrito una tierna carta a Santa Claus, y es que, en vísperas de Navidad, todos los niños le harán una carta pidiendo regalos, pero en el caso de Emilia fue algo diferente.

El padre de Emilia, le pidió que escribiera su carta para Papá Noel, en la cual, él creyó que escribiría al menos una lista de diez opciones de regalos, pero se sorprendió al saber que su hija primero escribió que “tiene todo lo que necesita”.

“Para Santa, he estado pensando mucho y me he dado cuenta que ya tengo todo, a la mejor familia y amigos. Pero hay una o dos cosas que me gustarían… Por favor, pero solo si tienes tiempo porque sé que ya tendrás mucho qué hacer. Gracias por tu tiempo para leerme”, dice Emilia en su carta.

La pequeña solo pidió dos cosas para en caso de que Santa se las pudiera traer, que son: unos patines y una serie de libros de Scarlet e Ivy.

El padre, por su parte, dijo: «Nos hizo sentir que estamos haciendo algo bien. Ella es muy sensible y está muy preocupada por lo que piensan otras personas. Fue realmente gratificante».

Con información de: ayojon.mx

