Se incendió el yate de Marc Anthony en Miami

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El yate bautizado como Andiamo, perteneciente al cantante estadounidense Marc Anthony se incendió en causas desconocidas la noche de este miércoles en una marina de Miami, quedando parcialmente hundido, no se reportaron heridos.

Más de 45 bomberos trabajaron por dos horas intentando apagar el fuego que provenía en el yate en la Island Garden Marina, situada en Watson Island.

«Debido a la gran cantidad de fuego en el barco, apostamos por un ataque más defensivo para apagarlo, con la ayuda de nuestros barcos de bomberos y los del condado de Miami-Dade», declaró Ignatius Carroll, jefe de bomberos de Miami.

El jefe de bomberos no reveló la identidad del dueño, pero el portal de espectáculos TMZ y la empresa de yates de lujo SuperYatch Fan confirmaron que el “Andiamo” pertenece al cantante puertorriqueño.

El yate se encuentra valorado en 7 millones de dólares, contaba con 5 cabinas, camas para 12 personas, televisión, wifi, un jacuzzi y capacidad para varias motos de agua.

Por el momento se desconocen las causas del incendio, pero se ha abierto una investigación.

Por su parte, TMZ reveló que le yate se había puesto a la venta a inicios de este año, pero Marc Anthony seguía siendo el propietario del mismo. Hasta ahora el cantante no ha realizado comentarios al respecto.

More video from Watson Isl.

where the 120-foot yacht said to be owned by Marc Anthony is on fire, looking like a total loss at the Island Gardens Marina. No injuries reported as of late Wednesday night. 45+ firefighters battling flames and smoke from boats and the dock. @wsvn pic.twitter.com/MGC00vYDzO

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) December 19, 2019