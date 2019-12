Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Agencias.-

La cantante Camila Cabello tuvo que pedir disculpas mediante sus redes sociales por haber usado lenguaje racista en el pasado; esto tras quedar expuesta en Twitter por un usuario que mostró publicaciones del Tumblr de la intérprete.

La nominada al Grammy escribió el miércoles que lamenta haber usado palabras ofensivas e hirientes en la red social antes mencionada cuando era una adolescente, y aseguró que ahora que tiene 22 años ha crecido.

“Cuando era más joven, usé un lenguaje que me avergüenza profundamente y del que me arrepentiré por siempre. Yo era ignorante y sin educación y una vez que estuve consciente de la historia y del peso y del verdadero significado detrás de este lenguaje terrible e hiriente, me sentí profundamente avergonzada de haberlo usado”, escribió.

Usuarios de redes sociales publicaron capturas de pantalla de los viejos mensajes ofensivos de la ex integrante del grupo Fifth Harmony, obligándola a emitir una disculpa, ante lo que ella indicó: “Por mucho que me gustaría, no puedo retroceder el tiempo y cambiar las cosas del pasado”.

