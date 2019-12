Pensó en retirarse

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La cantante Danna Paola alzó la voz en contra de las críticas que recibe a través de las redes sociales, en donde destacan señalamientos sobre su peso, su figura y sobre el exceso de filtros que usa en sus fotos.

Quien actualmente está como juez en el reality de “La Academia”, dijo que los comentarios negativos la tienen sin cuidado aunque cuando tiene que salir a defenderse lo hace sin remordimiento, pues el hecho de ser artista no significa que debe aguantar de todo.

“No por ser artista uno tiene que recibir y callarse, al contrario. Si somos mujeres y también somos voces, que en este caso a mí me toman como un ejemplo, si yo puedo hacerlo y puedo ayudar a que todo esto frene, lo voy a hacer”, expresó durante una reunión con los medios de comunicación.

Durante la entrevista, la también actriz mexicana aseguró que después de 20 años de carrera ya no se sorprende con nada y aprendió a convivir con las críticas. Y aunque insistió en que ningún famoso debe aguantar faltas de respeto, confesó que no deja que las críticas le afecten.

Además confesó que hace seis años pensó seriamente en retirarse del medio artístico y dedicarse a la gastronomía: “Ahora no sé para donde voy, no sé si quiero seguir en esto, si no, pero siempre hay algo que vuelve a mí, y me llena de luz y de creatividad y de decir voy a seguir en esto y voy a seguir haciendo lo que amo”.

