Poppy Leight, es una chica de 13 años que quiso asistir a su último día de clases con un aspecto festivo, por lo que le pidió a su madre formar un árbol de Navidad con su largo cabello.

Los hechos se dieron el pasado jueves 19 de diciembre en Manchester, Inglaterra, en donde la madre, con la ayuda de una botella vacía le levantó el cabello a su hija y después le instaló luces navideñas para replicar a un árbol de Navidad.

Sin embargo, al llegar a la escuela, la Manchester Healthy Academi, un maestro explicó que el peinado era impropio para la institución, por lo que le pidió a la joven deshacerse del peinado o irse a su casa, Poppy, al ser una estudiante ejemplar, se quitó el peinado.

I stand with Poppy Leigh and her right to have her Christmas hairdo of choice and join in her fight against Scrooge School Totalitarianism #poppyleigh #cindylouwho #principalgrinchhttps://t.co/4D3KFSQOeg pic.twitter.com/VAzej3R3tE

— Chip Carriere (@ChipCarriere) December 22, 2019