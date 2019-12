Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un hombre blanco de la tercera edad asaltó un banco cerca de la intersección de East Pikes Peak Avenue y South Tejon Street en Colorado Springs, en Estados Unidos, después salió del banco para arrojar el dinero y desearle ‘Feliz Navidad’ a la gente.

Según información de la policía el hombre entró a la sucursal bancaria donde amenazó a una de las cajeras con un arma de fuego y se llevó una cantidad no especifica de dinero.

Gente que pasaba por el lugar recogió el dinero y lo devolvió a la institución bancaria, mientras que el hombre siguió caminando por la acera hasta un café cercano donde esperó a la policía para ser arrestado.

El hombre fue identificado como David Wayne Oliver de 65 años de edad y fue ingresado al Centro de Justicia Criminal del Condado de El Paso, aún se desconoce si el sujeto padece de sus facultades mentales.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc

Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE

— Colorado Springs Police (@CSPDPIO) December 24, 2019