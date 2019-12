A punto de casarse se enteró que su prometido embarazó a su hermana

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

A pocos días de su boda, una mujer descubrió una de las peores noticias que pudo haber recibido en su vida, ya que su prometido la había engañado con su hermana y de no ser suficiente, la había embarazado.

La novia al enterarse dela traición por parte de sus seres queridos decidió que la boda se llevaría a cabo, ya que se había hecho un gran gasto en ello, pero ella no sería la que tendría el vestido blanco, sino, su hermana.

Esta inusual e intrigante historia se ha dado a conocer gracias al fotógrafo de la boda, el cual se llama José Padrón, el cual optó por cambiar el nombre de los protagonistas por cereales para poder cuidar su identidad. La novia es Froot Loops, su hermana Zucaritas y el novio All Bran.

El fotógrafo publicó la historia completa en Twitter donde reveló que él había sido contratado para la boda que se celebrará en marzo, pero un día la novia lo llamó para decirle que ya no se casaría, pero la boda seguía en pie.

«Una novia me contacto en septiembre, su boda sería tentativamente en marzo 2020, todo bien, todo normal, llamada por skype, anticipo, recomendaciones, dudas resueltas, sale, nos vemos en el mes de la primavera. Hoy me llamó ¡tragedia!», publicó Padrón.

Cuando Froot Loops se comunicó con el fotógrafo le contó que no tiraría todo ese dinero invertido a la basura. Fue así como Padrón se enteró que Froot Loops y All Bran llevaban 6 años de novios y que por fin iban a casarse. Pero Froot Loops descubrió a All Bran siéndole infiel con su hermana, esto gracias a tomar su celular y leer los mensajes que All Bran intercambiaba con Zucaritas.

En los mensajes se podía leer como Zucaritas cuestionaba a All Bran preguntándole si ya había hablado con Froot Loops sobre lo que había pasado entre ellos dos.

N: -Se va a casar mi hermana para no desperdiciar la fecha y aprovechar todo lo que ya se pago, aprovecho para avisarte que te arregles con ella de lo que suceda de aquí en adelante- yo no supe que decir mas que lamentaba escuchar lo sucedido — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

«Ella te va a llamar, tú no sabes nada por favor, tú se tan amable y atento como eres, yo no iré a San Miguel, ella ya te platicara lo que pasara, gracias- nos despedimos y colgamos», continuó Padrón.

de novios y por fin iban a tener el tiempo para celebrar una boda que ya se había pospuesto en varias ocasiones, eligieron San Miguel por que zucaritas les metió la idea en la cabeza. Hasta hace una semana todo iba conforme al plan, hasta que all bran se emborracho y se durmió — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

Y fue así que la pobre Froot Loops pagó la boda de Zucaritas y el que había sido su novio por más de 6 años, dejándola a ella sola y sin dinero.

Con información de: www.debate.com.mx

