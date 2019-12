Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Monterrey, 28 Dic (Agencias). – Stryper es una banda estadounidense de heavy metal basado en una temática cristiana, es uno de esos extraños casos donde una banda cristiana es aclamada por miles de fans, oriunda de Orange, dónde todo comenzó con los hermanos Sweet.

En los 80´s fue su gran explosión al mundo como temas que se volvieron legendarios como To Hell With The Devil (1986) e In God We Trust (1988) y muchos más.

Ahora por fin pisará por primera vez México tras aquella fallida de venir a nuestro país en hace algunos años esta ocasión informaron que están deseosos de llegar a nuestro México.

Ya cuentan con tres fechas en nuestro país Chihuahua, Monterrey y la Ciudad de México los cuales ya están los boletos disponibles y que están volando.

Febrero 20, 2020 @ Auditorio Blackberry, Ciudad de México

Febrero 21, 2020 @ Gimnasio Rodrigo Quevedo, Chihuahua

Febrero 22, 2020 @ Café Iguana, Monterrey

Para aquellos adeptos al metal que aclaman al señor de las tinieblas, corearan sus letras en lado contrario, pero con un super metal de la banda en su ‘History Tour’.

Comentarios