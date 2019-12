Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una mujer fue detenida por los delitos de agresión agravada y negligencia por inyectar a su hijo de 15 años con heces humanas, el joven padece cáncer, este terrible caso tuvo lugar en Estados Unidos.

La agresora fue identificada como Tiffany Alberts, quien causó una infección sanguínea por los gérmenes de las heces al menor, ahora se encuentra internado en el Hospital para Niños Riley de Indiana.

Debido a la fuerte infección que padece el joven, los medico tuvieron que suspender las quimioterapias y han tenido que empezar a administrarle drogas extenuantes ya que el menor se encuentra agonizando.

Why? Indiana mom who injected feces into son’s IV during cancer treatment gets 7 years https://t.co/AAI6QE1imw #Tiffany Alberts sentenced #Tiffany Alberts

Los médicos se percataron que algo pasaba con el joven cuando la mujer fue captada por las cámaras de seguridad del hospital, inyectando algo en el brazo de su hijo.

En su declaración la mujer explicó que hacia esto ya que la medicina “quemaba” a su hijo y pidió que cambiaran a su hijo a un área distinta del hospital. Al igual que confesó que le inyectaba sus propias heces.

NEWS: A woman from White County has been sentenced for injecting fecal matter into the IV of her sick teenage son.

Tiffany Alberts said she did it so her son would be moved to another hospital ward and receive «better care.» https://t.co/pJhQ4XnN0w pic.twitter.com/T4x0rmP6dJ

— 93 WIBC Indianapolis (@93wibc) 27 de diciembre de 2019