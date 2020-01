Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La famosa venezolana Aleira Avedaño, quien es conocida como “La Barbie Latina”, confesó que ha tenido 38 cirugías estéticas y dice que va por más.

Contó que la primera cirugía que tuvo fue a los 19 años, siendo la de busto, pero no para aumentárselo, sino para reducirlo, después le siguieron seis cirugías más para lograr una estética perfecta a su busto.

La modelo también dijo que lleva cinco rinoplastias para embellecer su nariz y 17 liposucciones abdominales, señalando que aún le faltan más “arreglitos”.

Aleira señaló que, lo próximo por hacerse es una reducción de glúteos para un proyecto profesional que tiene, por lo que ya tiene planeada la cirugía con un médico colombiano.

Contó que tiene dos años planeando su recambio de cirugía plástica con un médico colombiano, pero llevaría riesgos, por lo que se ha probado antes con dos ratones. “La Barbie Latina” no quiere tener más problemas con los polímeros en sus pompas.

Aleira dice que ella sigue manteniendo su esencia, por lo cual no considera que sus cambios estéticos pongan en riesgo su identidad.

“No me pasa porque no he perdido mi esencia y eso es lo que me hace verme al espejo y saber que soy yo misma, proyectada”.

