No cae el que no se sube, desgraciadamente reventó la montura, nada más que hacer, levantarse, sacudirse y entregar el corazón al público, como me el viejo, Accidente en Texcaltitlán Estado de México, 1 de enero 🤕 ……….. Lo bueno es que mi caballo el Gardel me hizo caso y se tranquilo al escucharme, ahí vuelo a comprobar que los animales aprenden con cariño, No con golpes ……… Te amo Gardel, gracias por cuidarme 🎼🐴

Posted by Jose Manuel Figueroa on Thursday, January 2, 2020