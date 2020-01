Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

México, 3 Ene (Notimex).- El cantante canadiense Justin Bieber estrenó este viernes el tema Yummi, su primer sencillo en cuatro años y con el que marca su regreso a la música, luego de superar diversos problemas emocionales.

En la víspera de la Navidad, el cantante de 25 años reveló que volvería a los escenarios y lo hizo con su nueva canción que fusiona pop con R&B, al tiempo que supone el primer corte de lo que será su quinto álbum de estudio.

En su nueva producción discográfica, Justin deja un mensaje contundente para su ex, no hay dudas. “Perdí casi una década con una mujer que no era ni siquiera la mitad de lo que eres tú”, dice Bieber en un verso en clara alusión a su pasado con Selena Gomez, con quien mantuvo una relación de 10 años y a su presente con su esposa, la modelo Hailey Baldwin.

Esto luego de que hace poco, Selena hizo lo mismo en un video clip sombrío y reflexivo, publicado en octubre de 2019, dedicando unas líneas a su relación pasada. En la canción “Lose You To Love Me”, Selena Gomez dice: “Tenía que perderte para encontrarme”, “tenía que odiarte para amarme” y “en dos meses nos reemplazaste como si fuera fácil”.

“Como humanos, somos imperfectos. Mi pasado, mis errores, todas las cosas por las que he pasado: creo que estoy justo donde se supone que debo estar, y Dios me tiene justo donde él me quiere”, reveló Bieber en un videoclip, en el que agregó: “Es la música que más me ha gustado de todo lo que he hecho”.

Durante los pasados dos años, el intérprete de Sorry se ha mantenido vigente con algunas colaboraciones como No brainer, del DJ Khaled; I don´t care, de Ed Sheeran; 10,000 hours, de Dan + Shay, y el «remix» de Bad guy, de Billie Eilish. Además, contrajo matrimonio con una de sus fanáticas, la modelo Hailey Baldwin.

En 2017, Justin Bieber canceló repentinamente su gira mundial Purpose; más tarde fue revelado agotamiento severo como la principal causa de esta decisión. Durante su tiempo fuera de los escenarios se dedicó no solamente a descansar, sino a renovar su fe y a disfrutar la vida de casado.

