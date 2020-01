Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

México, 2 Ene (Notimex).- El músico y compositor británico Ozzy Osbourne, de 71 años, tomó con humor los rumores que circularon en varios medios, que revelaban que se encontraba al borde de la muerte, y aprovechó para mandar un mensaje a los cientos de fans que lo siguen en sus redes sociales.

El vocalista del legendario grupo Black Sabbath, publicó varios mensajes en su cuenta de Instagram, donde primero pregunta en tono de burla “Han leído buenas noticias últimamente?”, con una imagen de él tirándose de los pelos con la boca abierta.

Utilizando una de sus propias canciones, el rockero aseguró que se encuentra «Vivo» (Alive) y colocó un enlace a la canción, que forma parte del álbum Down to earth (2001). El cantante se encuentra en plena promoción del sencillo Under the graveyard, que se incluye en el nuevo disco Ordinary Man.

Ante los rumores que se expandían en los medios y redes sociales, la hija de Ozzy, Kelly Osborne, salió a aclarar la noticia el pasado miércoles, rechazando que se encontrara en su “lecho de muerte”.

Kelly difundió en su cuenta de Instagram: “A veces los medios me enferman. No es secreto que mi papá ha tenido un año duro en cuanto a su salud, pero venir con esto es una mierda total».

