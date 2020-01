La promesa de un padre

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

“Con un global de 3-3, se tuvo que definir a tiro desde los once pasos. Fue cuando, desde algún lugar del cielo, Farid conectó con sus jugadores y los llevó a la victoria para la obtención del quinto título para los Rayados”.

Cuando leí este párrafo en una reseña de la final del futbol, no entendí a qué se refería, así que mi hijo me lo explicó.

Resulta que en 2006, Farid, el hijo de seis años del turco Mohamed –actual entrenador de los Rayados– era fan de este equipo regiomontano. Ese año, el niño acompañó a su padre al Mundial de Futbol en Alemania y, a causa de un conductor ebrio, tuvieron un fuerte accidente automovilístico. El niño quedó en coma a causa de sus heridas y estuvo así por cuatro días, hasta que los médicos le confirmaron a su padre que ya no había nada qué hacer. Este hombre enfrentó la decisión más difícil que un padre puede tomar, la de autorizar que desconectaran a su hijo de los aparatos que lo mantenían con vida artificial. En su lecho de muerte, momentos antes de verlo morir, “El Turco” le prometió a su hijo inconsciente que algún día él haría que los Rayados se coronaran campeones.

Así que, cuando entró el gol que los convirtió en triunfadores, ese hombre de gesto adusto prorrumpió en un profundo llanto. Muchos tal vez pensaron que eran lágrima de emoción por la corona, pero no, eran lágrimas, sí de emoción, pero por la promesa finalmente cumplida. “El Turco” le cumplió a su hijo la promesa que le hizo, y de qué forma: Frente al América, equipo con más campeonatos en la historia del futbol mexicano.

En el estadio Azteca, sede del América, en donde este solo había perdido una final.

En un partido cardiaco que se tuvo que ir a tiempo extra, y finalmente a penales.

Tras otros dos intentos en los que el equipo dirigido por “El Turco” no había logrado el objetivo de coronarse (la tercera fue la vencida).

Sí, el hombre que lloraba había cumplido su promesa, y lo había hecho rebasando todas las expectativas que, desde el cielo, su hijo podría haber tenido. Fue un maravilloso regalo de reyes para su niño. Mayra, otra hija de “El Turco”, publicó un dibujo en honor a su hermanito, en el que se ve al pequeño recibiendo la copa de campeón de Rayados en una caja que decía: “Para Farid, de papá”. El niño llora de emoción abrazando la copa. Al fondo, los Reyes Magos también lloran enternecidos al contemplar la escena.

Qué hermosa historia de amor de un padre por su hijo, creo que es digna de una película. Qué bella manera de mostrar lo que significa honrar la promesa hecha a un hijo, sobre todo en este tiempo en el que hay tantos varones que toman muy a la ligera las promesas que le hicieron a un hijo o a la madre de este.

En el diario de mi hija Diana escribí lo siguiente el miércoles 14 de agosto de 1991: “Hoy me has pedido algo; me pediste que cuando tu mami y yo estemos viejitos, te esperemos para irnos al cielo junto contigo. Te he prometido que sí, pero a diferencia de las demás promesas que te he hecho, creo que esta no te la podré cumplir, pues no depende de mí, aunque nada me gustaría más que eso. Sin embargo, seas tú o seamos nosotros los que nos vayamos primero, ten la confianza y la fe de que el día llegará en que nuevamente estaremos juntos para siempre”.

Sí, puede haber promesas que no esté en nuestras manos poder cumplirlas, pero la mayoría de las promesas de un padre a un hijo sí está en sus manos poder hacerlo, si tan solo toma la decisión de honrar ese sagrado papel de padre.

Mayra, la joven que mencioné antes, también publicó estas palabras para su padre: “¡Admiración es lo que siento por vos! Mejor papá no nos podría haber tocado. Un líder nato. Un amigo fiel. Un hombre leal. Un luchador de la vida. Mi ídolo. Mi único héroe. ¡Qué fuerte sos, pa! Mis ojos brillan cada vez que te veo. ¡Sos mi ejemplo de fuerza y superación!”.

A ti, que eres padre, puedo asegurarte que no hay placer mundano que supere el gozo que unas palabras así le pueden dar a tu corazón, así que ve, y cumple las promesas que le has hecho a tu hijo. Y por favor, hazlo superando todas sus expectativas.

