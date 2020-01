Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La polémica vivida en el programa La Academia, se volvió completamente viral debido a que una de las involucradas fue Danna Paola, cantante y critica del programa, por lo que no se quedó callada y se le fue con todo a los alumnos que le llamaron “cul*r*”.

Gibrán uno de los alumnos comentó con su novia Francely, quien también es concursante, acerca de que se encontró a Danna Paola y la saludó a lo que GIbrán dice “gracias por ser tan cul*r* conmigo” y Francely le contesta “lit x2” haciendo referencia a que pensaba lo mismo.

LA REACCIÓN DE DANNA

Para la “mala suerte” de los académicos, Danna Paola no es una mujer que se quede callada, por lo que al finalizar su presentación Gibrán, Danna se le fue con todo, diciéndole que ya no merecía su crítica ni él ni Francely, ya que “son muy profesionales” y ya no necesitan que les digan en qué mejorar.

Además, Danna citó a Lolita Cortés para decir su icónica frase en el programa para pedir al público “ya no voten por él”.

Gibrán resultó ser el expulsado esa noche y para poder poner fin a esta polémica, Danna hizo algunas InstaStories para comentar acerca de lo sucedido y finalizó con un comunicado escrito por ella misma titulado “Sorry not sorry”.

En el comunicado ella señala:

“He soportado toda mi vida críticas, insultos, bullying, malos comentarios, machismo, etc. Y siempre me enseñaron a quedarme calladita porque me veo más bonita y STOP”.

Y en su defensa por como reaccionó dijo:

“(…) sí tengo los ovarios para defenderme de quien sea, por lo más mínimo que suceda, y creo que todos debemos aprender a darnos nuestro lugar en algún momento“.

Sorry not sorry, las cosas como son: Danna Paola responde al escándalo en La Academia pic.twitter.com/YPtL1lVbtV — Mister137 (@ElMister137) January 6, 2020

Con información de: radioformula.com.mx

Comentarios