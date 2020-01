Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Usuarios de Twitter se sorprendieron al ver una imagen de unos rayos X que le fueron tomados a un perro de raza pug, ya que estos son sumamente extraños.

Andy Richter, un comediante, compartió por medio de su cuenta de Twitter la radiografía que como explicó en la descripción son los estudios realizados a la mascota de uno de sus amigos.

“El Pug de mi amigo fue al veterinario”, escribió en el tuit.

Aunque, lo que para los usuarios se ve bastante divertido y aterrador es la imagen en sí ya que nos muestra el rostro del perro de frente a través de los rayos X, destacando su una de sus principales características que son sus enormes ojos desorbitados.

Desde que lo compartieron se ha vuelto viral desde el 17 de diciembre. El tuit ha sido retuiteado más de 15 mil veces.

My friend’s pug went to the vet pic.twitter.com/kP4r5o4ZOQ

— Andy Richter (@AndyRichter) December 17, 2019