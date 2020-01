Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Cazadores envenenaron a ocho leones en un criadero sudafricano. Luego, les mutilaron las patas y los hocicos para así hacer pociones de brujería. Eran dos leones y seis leonas, de entre 3 y 4 años, que vivían en Predators Rock Bush Lodge, en Rustenburgo.

Gert Blom, dueño del criadero, contó que los criminales violaron dos vallas y un muro de ladrillo de más de dos metros de altura. Después, envenenaron a los leones con carne de pollo y una vez que los felinos estaban muertos, los sacaron del lugar.

Tras una investigación, las huellas encontradas en el lugar indican que cuatro cazadores están detrás del asesinato.

Los criminales, no solo causaron la muerte de los ocho leones adultos, sino también la de dos cachorros, que recién habían nacido. Los pequeños leones murieron por haberse amamantado de su madre.

La autopsia de los felinos reveló que dos de las leonas estaban embarazadas de tres cachorros y se esperaba que parieran en 24 horas. La Policía de Sudáfrica señaló que el caso sigue siendo investigado.

Como dato curioso, cabe destacar que un esqueleto completo de león llega a valer en Sudáfrica alrededor de mil 200 dólares. Pero en países asiáticos como Vietnam, podría venderse por hasta más de 60 mil dólares. Además, se tiene la creencia que las garras y dientes de estos animales, pueden hacer que los seres humanos sean más fuertes y ágiles.

Poachers slaughter 16 lions and hack off faces and claws to sell their teeth and claws for use in black magic potions https://t.co/sEXh4zJRht

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 4, 2020