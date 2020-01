Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Después de que Estados Unidos atacara mediante un bombardeo a Irán, con la finalidad de asesinar al general de las Fuerzas Quds, Qasem Soleimani. Entonces, el país atacado le ha puesto precio a la cabeza del presidente Donald Trump, ofreciendo 80 millones de dólares para que lo asesinen.

Fue en medio de un proceso fúnebre hacia el general, uno de los organizadores hizo una invitación a todos los iraníes para que cada uno done un dólar y con lo recaudado poder tener la recompensa ofrecida para que así asesinen al presidente de Estados Unidos.

Además de haber ofrecido la recompensa por la cabeza de Trump, el presidente de Irán, Hasan Rohaní, advirtió que habrá consecuencias para Estados Unidos.

“Los estadounidenses no se dieron cuenta del gran error que cometieron; los efectos de este error los verán no solo hoy sino a lo largo de los próximos años”, subrayó Rohaní.

Donald Trump, por su parte, señaló por medio de Twitter que si Irán ataca a cualquier persona u objetivo estadounidense, ellos responderán a la agresión.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020