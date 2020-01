Predica con el ejemplo

Tiempo aproximado de lectura: 6 minutos

Rubén Jasso.-

Cd. Victoria, Tam.-

La razón que impulsa al profesor Hermelando Cervantes Ruiz a levantarse cada día, además del amor de su familia, es acudir a su centro de trabajo para ejercer esa noble labor de formar niños y jóvenes en las aulas de la Secundaria General Federalizada Número Uno “Dr. Norberto Treviño Zapata”, plantel donde ha sembrado una valiosa semilla que le ha permitido levantar una abundante cosecha a lo largo de muchas generaciones.

Aunque en algún momento de su vida pensó en prepararse para otra profesión, el ejemplo de sus padres, ambos docentes, terminó por convencerlo de que lo suyo era ser maestro, comenzando entonces a recorrer un camino que hoy en día suma ya más de cuatro décadas.

Una mañana de diciembre, con esa singular amabilidad y la absoluta sencillez que lo distingue, el profesor Hermelando Cervantes nos recibe en la oficina que comparte con el personal administrativo de la Secundaria que dirige, pues si de algo está convencido, es que entre el director y los alumnos no debe existir alguna barrera que impida la comunicación entre ambas partes.

De inmediato echa a andar sus recuerdos y nos relata cómo fue que decidió tomar el camino de la docencia.

“Tengo 46 años de servicio, me impulsó quizás el ambiente donde yo crecí, mi padre fue maestro, mi madre fue maestra, mis hermanos fueron maestros y quizá eso influyó mucho para que descubriera mi vocación, yo en un principio iba a ser ingeniero químico, pero descubrí que no era por ahí mi camino y me inicié en la docencia entrando a la Benemérita Escuela Normal”, explica.

EL CAMINO CORRECTO

Llegado el momento, el profesor Hermelando estuvo al frente de un grupo, confirmándose a sí mismo de que había elegido el camino correcto.

“Al empezar a practicar, a tener contacto con los niños, eso me fascinó y fue ahí donde sentí el camino que debía de seguir y soy feliz cada vez que vengo a la escuela, porque convivo mucho con los niños”, sostiene.

Su inicio como maestro no fue fácil, pero si de algo está seguro es que su primera experiencia le hizo ver las cosas de una manera distinta, forjando aún más su carácter para sobrellevar las carencias que veía en el que fue su primer centro de trabajo.

“Cuando recién egresé de la Normal, tuve la experiencia de trabajar en una escuela rural, ahí fue donde yo aprendí muchas cosas con los niños, tantas necesidades que hay en el medio rural y todo lo que tiene que hacer un maestro, porque sin nada al alcance, pueden construir el conocimiento de los niños y sacarlos adelante”, destaca.

Y trae a su mente aquellas carencias que él como maestro debía resolver, porque a final de cuentas la educación de los niños era lo más importante y por eso estaba frente a ellos.

“Cuando yo llegué a la escuela que me tocó, era la mitad de un pizarrón lo que yo tenía, había unas piedras, unas bancas, unas sillas y yo tenía que ser maestro para los de primero, segundo, tercero, cuarto y algunos de quinto, porque no había de otra, y a los niños de sexto no porque los papás se los llevaban a las labores del campo, pero ahí con una lata o con un palito se las ingeniaba uno para sacar los temas adelante y el contacto con el campo también fue fabuloso, porque los niños aprendían haciendo las cosas”, relata.

Afortunadamente, en la actualidad el panorama ha cambiado para muchas escuelas y pone como ejemplo la Secundaria que dirige, pues hoy en día los alumnos ya tienen a su alcance computadoras, proyectores, pantallas y otros elementos que abonan a una educación más completa en todos los sentidos.

HOMBRE BENDECIDO

Al recordar su etapa como estudiante en la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas, el profesor expresa un profundo y sincero agradecimiento a sus catedráticos, quienes le dejaron grandes enseñanzas académicas y humanas que posteriormente fue poniendo en práctica.

“Yo soy un bendecido, tuve quizás los mejores maestros del mundo, en ese ámbito yo así los considero, el profesor Ábrego fue fabuloso con nosotros, le aprendimos mucho, (también) el profesor Vito Alessio Álvarez… podría mencionar a muchos que dejaron huella no solamente en mí, sino en todos los futuros normalistas de aquella época”, refiere.

También recuerda una frase que le enseñaron sus maestros en las aulas de la Escuela Normal y que había que seguir al pie de la letra: “Donde haya un niño que enseñar, ahí deberá estar un maestro, y no tiene uno por qué huir ese reto de enseñarlos”.

Y agrega: “Por eso a la Benemérita Escuela Normal yo le tengo un cariño y un aprecio muy grande, porque nos forjaron en ese camino de servicio a los niños”, dice, valorando igualmente las enseñanzas que le brindó su padre, un destacado docente en el estado.

De regreso al presente, el profesor Hermelando Cervantes menciona que por las aulas de la Secundaria Federalizada Número Uno han pasado infinidad de niños y jóvenes que al paso de los años han destacado en diversos ámbitos, como el deporte y la política, entre otros campos.

“He tenido alumnos que han jugado futbol americano profesional en la NFL, en las Grandes Ligas, que se han desenvuelto en la política, que han ocupado altos puestos en el gobierno… no quiero mencionar alguno porque no quiero lastimar a los demás, pero más que los puestos que han llegado a ocupar, el que sean buenos seres humanos para mí es lo mejor que puede uno tener”, dice con orgullo.

En ese sentido, algo que valora en gran manera es que esas personas que fueron sus alumnos en alguna época regresen a su escuela después de triunfar y compartan sus historias de éxito con los estudiantes de la Secundaria.

UN MAESTRO FELIZ

“Me siento muy feliz cuando veo que ellos alcanzan sus metas y que luego vienen conmigo y conviven con los niños y les platican sus experiencias, por ejemplo, Ismael Valdez fue alumno mío y cuando viene yo lo conmino: ‘A ver, platícales’… Salomón Solano que también jugó por allá (en la NFL) aquí viene y les da pláticas… muchachos que han jugado futbol a nivel profesional también vienen aquí”, agrega.

Por todos esos motivos, dice el maestro Hermelando, es que se siente feliz de llegar todos los días a la institución que dirige, porque sabe que siempre habrá algo que hacer por sus alumnos, además de fomentar entre ellos la práctica del deporte.

“Hacemos un ‘montonal’ de cosas por los niños que a mí me deja muy satisfecho, porque cada uno debe tener un bonito recuerdo de su escuela y según los trate el director es muy beneficioso, aquí siempre van a estar las puertas de la Dirección abiertas, nunca voy a usar un privado, ese privado solamente lo uso para algunos asuntos muy especiales, pero en realidad hay muchísimo contacto con ellos, en la tarde yo me dedico a practicar el deporte con ellos”, afirma.

Sin un afán de presunción, comenta que se han realizado gestiones para conseguirles becas a algunos alumnos y también para ofrecer un almuerzo gratuito a quien lo requiera, pues no hace mucho tiempo, de su propia bolsa pagaba el almuerzo a unos 35 estudiantes, porque él se daba cuenta que era lo único que comían en todo el día y es algo que poco a poco fue resolviendo, igualmente cuando un alumno requiere de otro uniforme por alguna razón, se les otorga uno más sin ninguna objeción.

Para el maestro Hermelando, el deporte en general y en especial el basquetbol es un medio que también le ha servido para interactuar de manera directa con los alumnos, pues conoce de primera mano algunas situaciones que a veces aquejan a los estudiantes.

“Yo como director me entero de muchas cosas que a veces no me enteraría de otra forma y eso me sirve para prevenir algunas situaciones o corregir algunas situaciones que normalmente yo no me daría cuenta”, explica.

Sobre el basquetbol, también destaca que para él es un deporte muy completo, porque todos los niños participan, salen y vuelven a entrar y se trabaja en conjunto por un mismo objetivo, mencionando que justamente en esta disciplina, la Secundaria General Federalizada Número Uno acumula bastantes logros a nivel municipal, estatal, regional y nacional.

Mención aparte merecen sus éxitos deportivos en el plano personal, recordando con mucho cariño que el profesor Eduardo Javier Fuentes Acevedo (+) fue su entrenador de baloncesto, incursionando también en alguna época de su vida en el futbol, voleibol, atletismo, judo, karate y tae kwon do.

Pero el gusto y el amor por el basquetbol fueron más fuertes y por ello se preparó en Estados Unidos hasta lograr el carnet que lo acreditara como entrenador, y aunque acepta que no se dedicó profesionalmente a ese deporte, para él es el complemento perfecto de su labor como maestro.

“Nunca me he dedicado profesionalmente a esto, pero lo combino con la docencia y siento que cada día que vengo a la escuela renuevo las fuerzas, porque si no hubiera sido por eso, posiblemente hace mucho ya me hubiera jubilado, pero es el ‘motorcito’ que me detiene, la combinación de actividades día a día es lo que me mantiene con este ánimo”, concluye.

La entrevista había finalizado, pero algo digno de destacar y que nos hizo saber el personal del plantel, es la enorme e infinita bondad del profesor Hermelando Cervantes Ruiz cuando se trata de ayudar a los alumnos y en general a quienes lo rodean, de ahí el cariño y respeto que se ha ganado quien se ha entregado por más de 46 años a formar buenos estudiantes, pero sobre todo, mejores seres humanos.

