La población de koalas en Australia se ha reducido enormemente durante los últimos años, razón por la que una organización no gubernamental lo ha declarado como “funcionalmente extinto”.

La Australian Koala Foundation (AKF), en español Fundación del Koala Australiano, aseguró que en mayo del año pasado solo se estimaban 80 mil ejemplares de este animal.

“La AKF considera que no hay más de 80 mil koalas en Australia. Esto es aproximadamente uno por ciento de los 8 millones de koalas que fueron asesinados por su piel y enviados a Londres entre los años 1809 y 1927″, señaló Deborah Tabart, presidenta de la fundación.

Este animal era bastante buscado para obtener su piel. En Queensland, en el año de 1919, fueron asesinados al menos un millón de koalas. Al finalizar esa temporada tan solo quedaron algunas miles de decenas para el año 1927.

En los próximos 50 años, la población de koalas se recuperó un poco, gracias a la reubicación y recolonización de la especie.

La AKF informó que este animal podría estar “funcionalmente extinto”, lo que quiere decir que la población de una especie se redujo a un nivel que ya no representa un papel relevante para un ecosistema.

The AKF has been monitoring the 128 Federal electorates that fall within the range of Koala. 41 electorates have no Koalas. Existing legislation gives industry a ‘license to kill’ https://t.co/M4u8sRztSu @ScottMorrisonMP @billshortenmp @RichardDiNatale @Melissa4Durack @Tony_Burke pic.twitter.com/3Z260eydYW

— Save the Koala (AKF) (@savethekoala) 9 de mayo de 2019