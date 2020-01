Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La modelo, Kaylen Ward, residente de Los Ángeles, California ha reunido miles de dólares para combatir los intensos incendios forestales que se encuentran arrasando con Australia.

«Me cerraron la cuenta de Instagram, mi familia me desheredó y el chico que me gusta me dejó de hablar. Pero que se jod…, hay que salvar koalas», escribió en su cuenta de Twitter.

La modelo de 20 años ha sido apodada como “la filántropa desnuda” en redes sociales, (The Naked Philantropist), tras empezar con su peculiar manera de apoyar a la población de flora y fauna que actualmente son afectados en Australia.

A través de Twitter e Instagram, la modelo ofreció mandar fotos desnudas a cualquier persona que donara por lo menos 10 dólares para poder combatir los incendios, donde se han registrado la pérdida de más de 500 millones de animales.

«Mandaré nudes a cualquiera que done al menos 10 dólares a cualquiera de las asociaciones que combaten los incendios en Australia. Cada 10 dólares que dones = una fotografía de mí desnuda en tus mensajes privados. Debes mandarme comprobante de tu donativo» escribió.

Hasta ahora ha logrado juntar más de 500 mil dólares.

Han sido tantos los mensajes que ha recibido, que ha tenido que contratar a 4 personas para que la ayuden a revisar los miles de mensajes que recibe diariamente.

La modelo ha denunciado que Instagram ha cerrado su cuenta, además de que en Twitter han surgido cuentas falsas que se encargan de robar sus fotos para aprovecharse de sus seguidores.

For everyone saying I only did this to promote my only fans… y’all are insane. I raised over a million dollars, offered my product (my nude photos) for FREE and spent money and time sending that free product to thousands upon thousands upon thousands of people.

— THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 7, 2020