Reportan nuevo ataque a embajada de EU en Irak

Según información de AFP, dos cohetes habrían caído en la Zona Verde de Bagdad, donde se encuentra la embajada de Estados Unidos, este miércoles.

Este sería el tercer ataque en la Zona Verde desde el asesinato de Qasem Soleimani por un drone estadounidense.

Este nuevo ataque se da después de que misiles iraníes golpearan bases que albergan soldados estadounidenses en Bagdad.

Hasta el momento no se reportan víctimas y las alarmas sonaron en la zona.

Breaking: Explosions in #Baghdad.

BBC Arabic reporter @FerasKilaniBBC says two rockets were fired from southeast Baghdad into the Green Zone near the US embassy in the Iraqi capital. No casualties reported. pic.twitter.com/FzalwA2puF

— Faisal Irshaid (@faisalirshaid) January 8, 2020