Una conductora de televisión de Nuevo León pasó por uno de los momentos más incomodos de su vida, cuando en pleno programa, un payaso que había sido invitado al programa, aprovechó la oportunidad para manosearla, situación que hizo enfurecer a la conductora y los televidentes.

Los hechos ocurridos el pasado 12de noviembre en el programa transmitido a través de Facebook, donde el humorista Kevyn Contreras, en su personaje “Bicolor”, tocó los glúteos y senos de la joven conductora.

Al terminar la transmisión, la joven Yare G. “La Negra”, decidió confrontarlo, haciéndole saber que se encontraba muy ofendida y molesta ante esta situación, pero “Bicolor”, actuó con indiferencia ante esto.

“Jamás me habían faltado al respeto en mi programa como lo acaba de hacer este joven; no, te digo en serio, yo no te he dado ningún pie para que me toques, ni para que te lleves así conmigo».

Mientras tanto, sin remordimiento alguno, intento hacer ver que lo ocurrido era parte del show y utilizando como excusa que solo se estaban divirtiendo y que no pensaba que se tratara de algo serio.

Días después, Kevyn Contreras recibió varias denuncias y este miércoles 8 de enero, se ha dado a conocer que se encuentra en vinculación por el delito de atentado al pudor.

En días pasados publicó un video en su canal Oficial de YouTube, donde explica su versión de los hechos, asegurando que solo habían sido “rozones”.

