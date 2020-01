Se confunde y no graba la pedida de mano de su hija

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La madre de Amber, Susan Griego, tenía la importante tarea de grabar su propuesta de matrimonio, pero accidentalmente las cosas no terminaron como esperaban y terminó grabando su rostro durante ese importante momento.

El novio de Amber, Benjamín, había preparado todo para la propuesta de matrimonio en el Bioparque de Albuquerque. Lamentablemente la cámara de su teléfono no funcionaba bien, así que le pidió a la madre de su novia que filmara el momento.

“No entendía cómo hacerlo, y de repente me estoy tomando una selfie, y me doy cuenta de que me estoy filmando a mí misma en lugar de a ellos y me estoy riendo, y todos nos estamos riendo, y supongo que no soy muy buena como fotógrafa”, comentó Susan.

“Fue un momento perfecto, no cambiaría nada. Nos hemos reído del video fallido y nunca olvidaremos el momento”, dijo Benjamín.

Con información de: www.ayojon.mx

Comentarios