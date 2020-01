Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una niña le hizo a su tía un manual detallado de lo que debía y no debía hacer con su mascota.

Y es que la niña viajo de vacaciones y le encargó a su tía a su perrito.

Mercedes Palacio, la tía, compartió en redes el divertido manual y de inmediato se volvió viral.

Con dibujos y advertencias, entre las instrucciones están cosas como que el perro no sabe nadar, que no debe dejarlo solo afuera, que puede vomitar si come cosas extrañas, etc.

En redes la gente aplaudió la creatividad de la pequeña.

Mi sobrina me deja su perro durante las vacaciones. Viene con manual de usuario. pic.twitter.com/WCMP6uVxe1 — Mercedes Palacio (@Mechi_Palacio) January 8, 2020

