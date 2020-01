Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En Twitter fue publicado un video donde aparece un grupo de mujeres entonando “Un violador en tu camino” justo frente al juzgado de Nueva York, donde se realizó el quinto día del juicio en contra del cineasta Harvey Weinstein, por abuso sexual.

En el video aparecen cerca de 60 mujeres vestidas de negro, con los ojos tapados y con un gorro rojo, entonando la canción en español y gritando hacia el piso 15 de la corte de Manhattan.

Esta no es la única protesta, ya que, desde el lunes, se ha contado con el apoyo de las actrices Rose McGowan y Rosanna Arquette.

An hour or so into jury selection, we heard a flash mob outside banging pots and pans while chanting, “The rapist is you!” in Spanish & English. The defense unsuccessfully requested today’s jury pool be stricken. Judge Burke said he anticipates they won’t be the last flash mob. pic.twitter.com/mODyoJjkkM

— Molly Crane-Newman (@molcranenewman) January 10, 2020