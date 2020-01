Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam. – Miguel Angel Villarreal Ongay, secretario del Trabajo del Gobierno del Estado, aseguró que no hay riesgos de huelgas en las maquiladoras de Tamaulipas.

Explicó que lo anterior se infiere de la ausencia de incidentes en las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo entre los patrones y trabajadores.

Dijo que a finales de febrero podrían estar negociados la mayoría de los contratos.

En diciembre cerraron negociaciones 9 empresas de un universo de 120 empresas aproximadamente, que son tanto de competencia estatal como federal.

«Siguen trabajando, poniéndose de acuerdo patrones y sindicatos. Hasta ahorita no hemos tenido nada que nos llame la atención, vamos bien, en ese sentido» refirió.

Dentro de ese mismo contexto señaló que no se sabe con exactitud cuántas empresas cambiarán de sindicato, tema que también alterando el ambiente laboral en las últimas semanas del 2019.

“Todavía no cierran todos los temas, todos los contratos colectivos, entonces es difícil saber. La nueva ley les permite a los trabajadores escoger o simplemente no pertenecer a ningún sindicato. Entonces no sabemos todavía con exactitud si hubo cambio o no lo hubo» explicó.

Insistió que será hasta febrero cuando se tenga la información final sobre las nuevas condiciones salariales y de prestaciones, así como los cambios de sindicato, en caso de que se den.

