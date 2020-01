Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La NASA ha anunciado el descubrimiento de un planeta enano, el cual se encuentra en una “zona habitable”.

El descubrimiento fue hecho por el Satélite Buscador de Exoplanetas TESS, el cual encontró al planeta nombrado TOI 700 d, que se encuentra ubicado 101.5 anos luz de la tierra y se encuentra localizado en una zona lejana a la estrella que cumple la misma función que nuestro sol, permitiendo la presencia de agua.

Scientists used @NASAspitzer to confirm the discoveries and to model the potential environments for TOI 700 d.

The planets’ star is a small, cool M dwarf just over 100 light-years💡⤳ away in the constellation Dorado. pic.twitter.com/WxQdqF5Ayk

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) January 7, 2020