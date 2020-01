Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Después de los incesantes incendios que azotaron grandes hectáreas de Australia el pasado mes de septiembre, el Gobierno de Nueva Gales del Sur ha decidido lanzar zanahorias y vegetales desde un helicóptero para ayudar los animales de las zonas afectadas.

Esta idea surgió del Servicio de Parques Nacionales y Vidas Silvestres con el nombre de “Operación Ualabí de las Rocas”.

En una primera etapa se lanzaron 2,200 kilos de verduras, principalmente zanahorias y baratas sobre los valles de Capertree y Wolgan, el parque Nacional de Tengo, el Valle del Canguro y en Jenolan, Oxley Wild Rivers y Curracubundi.

Thousands of kilograms of carrots and sweet potato are being delivered to endangered Brush-tailed Rock-wallabies in fire affected areas as the NSW Government steps in to help. #9News pic.twitter.com/Vw3SnMUejL

— Nine News Sydney (@9NewsSyd) January 12, 2020