Clama ‘La Bola’ por ayuda para pagar una operación

Rubén Jasso.-

Cd. Victoria, Tam.-

A pesar de que hace algunos días empezó a pedir la ayuda de los victorenses para reunir la cantidad de 32 mil pesos que requiere lo más pronto posible para una operación en sus ojos, el señor Lino Mendoza, quien es ampliamente conocido como “La Bola”, se encuentra bastante preocupado porque ha reunido muy poco dinero mientras que pasan los días y no sabe cómo resolver la situación.

El ex réferi de Lucha Libre, se encontraba el sábado por la tarde en la esquina del Siete Morelos, lugar donde por muchos años se dedicó a lustrar calzado, con la esperanza de recibir el apoyo de gente que lo conoce y demás personas que pasaban por la zona, haciendo el llamado una vez más para tocar el corazón de los victorenses y así reunir la cifra mencionada.

Lino Mendoza explicó que hace algunas semanas fue sometido a una operación de la vista en un nosocomio de la Ciudad, pero la intervención quirúrgica no salió como él hubiera esperado, además de lamentar la poca disposición del doctor que lo atendió.

“El mismo médico que me operó la vista me dijo que me cobraba 32 mil pesos por volverme a hacer la misma operación, pero yo para ganarme 32 mil, así como bolero está ‘canijo’, además yo no tengo la culpa que ese día el médico anduviera enojado, como yo no le iba a pagar ningún ‘cinco’ el médico hizo lo que quiso conmigo”, asegura “La Bola”, esto al referirse a que esa primera operación fue cubierta por instancias oficiales que lo apoyaron, aunque lastimosamente no quedó bien de sus ojos.

“La Bola” recordó que él siempre ha sido un hombre de trabajo, pues en el oficio de bolero ya llevaba bastantes años, pero actualmente no puede trabajar ni para sacar el sustento de su familia.

“Yo soy bolero desde que cobrábamos 25 centavos, ahorita ya son 25 pesos, también fui taquero, lonchero, (estaba) aquí a la vuelta donde están ‘Los Dinkys’ (una taquería), duré 25 años jalando ahí…” recuerda.

Sentado en una silla de ruedas por la debilidad física que presenta y con una cartulina a sus espaldas donde explica la situación que padece, “La Bola” se muestra angustiado, y junto a su esposa, espera reunir esos 32 mil pesos para costear la operación y recuperar su vista.

“Es lo único que les pido, una ayuda, no les pido mucho, cinco, diez pesos, lo que sea su voluntad”, dice Lino Mendoza, quien puso a disposición el número 834 180 96 59 para las personas que deseen hacer alguna aportación por cualquier cantidad.

