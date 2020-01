"yo leí que los del colegio no habían querido (implementar la revisión de mochilas) creo que eso no es..."

Francisco Medina Guerrero

Aún sin el consentimiento de los padres de familia se debe implementar el operativo de revisión de mochilas en planteles educativos para evitar se sigan registrando tragedias como la suscitada en Torreón Coahuila donde un menor de once años mató a su maestra y después se suicidó; afirmó el Obispo de la Diócesis de Victoria Antonio González Sánchez.

Al ser entrevistado al término de su homilía dominical, el líder de la Iglesia Católica en la localidad señaló; «yo leí que los del colegio no habían querido (implementar la revisión de mochilas) creo que eso no es; cualquier instituto educativo pone sus leyes y no tienen que estar de acuerdo los papás».

Al recalcar su postura, González Sánchez añadió; «el centro educativo tiene que plantear sus leyes y los papás las acojan, ya con todo lo que ha pasado yo creo que es algo que no se debe de quitar, se debe implementar cada vez más «.

«Si no tristemente vamos a seguir con estas tragedias», insistió.

Cuestionado sobre la influencia que pudieran tener los videojuegos en menores que adoptan conductas violentas, el Obispo de la Diócesis de Victoria señaló; «puede ser que sí, pero yo creo que eso no es tanto, para mi el problema fuerte es la desatención, no niego que los videojuegos pueden influir pero no viene por ahí todo».

Para concluir, hizo énfasis al hacer un llamado; «aquí el llamado es a las familias a que realmente las familias traten de formar a sus hijos y sobre todo traten de atenderlos, creo que ese es el problema, aquí el problema es el seno familiar, los papás tienen que estar al pendiente de todo lo que su hijo hace tanto en la casa, en la escuela, con sus amiguitos».

«Cuando digo cuidar es estar al pendiente de todo lo que hacen sus hijos», recalcó.

