Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Wolf Cukier, un joven de 17 años quien ingresó como parte del programa de pasantía de la NASA, ha descubierto un planeta nuevo apenas en tres días de haber iniciado su labor.

Wolf, finalizó su preparatoria en Nueva York, por lo que viajó al Centro de Vuelo Espacial Goddard que está ubicado en Greenbelt, Maryland, en donde hizo su hallazgo.

Su trabajo inicialmente era solamente detectar variaciones en el brillo de las estrellas, las cuales son detectadas por medio del Satélite de Encuesta de Exoplanetas en Tránsito.

Tres días después de mi pasantía, vi una señal de un sistema llamado TOI 1338. Al principio pensé que era un eclipse estelar, pero después me di cuenta que era incorrecto”, contó Cukier.

TOI 1338 b, como fue identificado el nuevo planeta, se entra a mil 300 años luz de la Tierra, en la constelación Pictor. Asimismo, su tamaño es de 6.9 veces más grande que el de la Tierra.

A signal that was originally thought to be from a stellar eclipse in the TOI 1338 system turned out to be from a new world! This planet became TESS’s first circumbinary planet, a world orbiting two stars. https://t.co/awfr84uuu2 pic.twitter.com/XJia9P0xYc

— NASA Universe (@NASAUniverse) January 7, 2020