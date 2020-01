«Jocker» arrasa con 11 nominaciones al Oscar 

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

México, 13 Ene (Notimex).- La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció este lunes los nominados al Oscar 2020, cuya ceremonia se celebrará el próximo 9 de febrero, en la que las cintas Le Mans, El irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un matrimonio, 1917, Érase una vez…en Hollywood y Parásitos, se disputan la estatuilla a Mejor Película.

En la categoría de Mejor Director compiten Bong Joon-ho, por Parásitos; Sam Mendes, por 1917; Todd Phillips, por Joker; Martin Scorsese por El irlandés, y Quentin Tarantino, por Érase una vez en… Hollywood.

It’s #OscarNoms morning! Tune in to find out this year's nominees. https://t.co/XKQNawb0nH — The Academy (@TheAcademy) January 13, 2020

La actriz Issa Rae y el actor John Cho, encargados de anunciar las nominaciones, dijeron que en la categoría de Mejor Actor están nominados Antonio Banderas (Dolor y Gloria), Leonardo DiCarprio (Érase una vez… en Hollywood), Joaquin Phoenix (Joker) y Jonathan Pryce (Los dos Papas).

En la categoría de Mejor Actriz figuran Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio), Saoirse Ronan (Mujercitas), Charlize Theron (El escándalo) y Renee Zellweger (Judy).

Como Película Internacional, antes Película Extranjera, destaca la presencia de la cinta de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria (España), que se disputará el Oscar con Corpus Christi (Polonia), Honeyland (Macedonia del Norte), Los miserables (Francia) y la multipremiada Parásitos, (Corea del Sur).

La estatuilla como Mejor Actriz de Reparto puede llega a manos de Kathy Bates, por Richard Jewell; Laura Dern, por Historia de un matrimonio; Scarlett Johansson, por Jojo Rabbit; Florence Pugh, por Mujercitas; Margot Robbie, por El escándalo.

El premio a Mejor Actor de Reparto puede ser para Tom Hanks, por Un amigo extraordinario; Anthony Hopkins, por Los dos papas; Al Pacino por El irlandés, Joe Pesci, por El irlandés; Brad Pitt por Érase una vez en… Hollywood.

Mejor Película de Animación: Cómo entrenar a tu dragón 3, ¿Dónde está mi cuerpo?, Klaus, Mr. Link El origen perdido y Toy Story 4.

Mejor Fotografía: El irlandés, Joker, El Faro, 1917 y Había una vez… en Hollywood.

Mejor Diseño de Vestuario: El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas y Había una vez… en Hollywood.

Mejor Documental: American Factory, The Cave, The edge of Democracy, For Sama y Honeyland.

Mejor Corto Documental: In the Absence, Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl), Life Overtakes Me, St. Louis Superman y Walk Run Cha-Cha.

Mejor Edición: Ford v Ferrari, El irlandés, Jojo Rabbit, Joker y Parásitos.

Mejor Maquillaje y Peluquería: El escándalo (Bombshell), Joker, Judy, Maléfica: Maestra del mal y 1917.

Mejor Música Original: Joker, Mujercitas, Historia de un matrimonio, 1917 y Star Wars: El ascenso de Skywalker.

Mejor Canción Original: Toy Story 4, Rocketman, Breakthrough, Frozen II y Harriet: En busca de la libertad.

Mejor Diseño de Producción: El Irlandés, Jojo Rabbit, 1917, Había una vez… en Hollywood y Parásitos.

Mejor Cortometraje Animado: Dcera (Daughter), Hair Love, Kitbull,Memorable y Sister.

Mejor Cortometraje: Brotherhood, Nefta Football Club, The Neighbors’ Window, Saria y A Sister.

Mejor Mezcla de Sonido: Ad Astra, Ford v Ferrari, Joker, 1917 y Había una vez… en Hollywood.

Mejores Efectos Visuales: Vengadores: Endgame, El irlandés, El Rey León, 1917 y Star Wars: Episodio IX – El ascenso de Skywalker.

Mejor Guion Adaptado: El irlandés, Jojo Rabbit, Joker y Mujercitas y Los dos papas.

Mejor Guion Original: Historia de un matrimonio, 1917, Había una vez… en Hollywood, Parásitos y Entre navajas y secretos.

