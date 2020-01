Multimillonario busca pareja que lo acompañe a la Luna

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El multimillonario japonés Yuzaku Maezawa se encuentra en búsqueda de una mujer para llevarla a la Luna, esto de manera literal, ya que el dueño de la firma de venta electrónica de ropa y zapatos Zozo, ha anunciado que será el primer turista que viajará a la luna en una nave la empresa Space X.

La campaña ha sido lanzada a través de un sitio en internet llamado “Amantes de la Luna llena” y ha dejado claro desde el inicio que busca a “alguien especial”, que quiera acompañarlo.

El concepto de esta idea es grabarlo para un reality show que será transmitido a través de la plataforma en internet AbemaTV y se asume que la ganadora será quien lo acompañe al viaje al espacio.

Las candidatas deben cumplir algunos requisitos, tener más de 20 años, contar con una personalidad brillante y ser positiva.

Las candidatas deben colocar sus datos en el vínculo publicado por el multimillonario en Twitter a partir de este viernes y la próxima semana empezará la selección.

La ganadora será anunciada afínales de marzo, pero antes de esto, Maezawa conocerá de manera personal a cada una de las escogidas, en el proceso que será documentado en el reality show.

Al parecer su fortuna no ha ido ligada a su suerte en el amor, ya que en el sitio donde se encuentra la convocatoria cuenta que se queja de “los sentimientos de soledad y vacío” que empiezan a surgir en él.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv

— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020