Una perrita Pastor Belga, de nombre Bella, ha sido víctima de maltrato que por poco acaba con su vida, pues la arrojaron a un río con una piedra atada al cuerpo para que se ahogara.

La cruel persona que se atrevió a hacer esto se le puede catalogar como inhumana ya que arrojó en una parte del Río Trent, específicamente en los límites de la ciudad de Nottingham, Inglaterra.

Jane Harper, quien paseaba a su perro junto a una amiga de ella, de pronto se percató de que Bella estaba en peligro, por lo que acudió a su rescate.

More than £1,500 has been raised for a dog found drowning in the River Trent, with a rock tied to her lead. The @RSPCARadcliffe set up the fundraiser, after people asked about donating towards Bella’s continuing care: https://t.co/Ceg1e4O3LZ pic.twitter.com/wS8Zl08AVR

— ITV News Central (@ITVCentral) January 9, 2020