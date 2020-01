Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó en Twitter el accidente que sufrió su camioneta durante su traslado a Bavispe en Sonora, donde se reunió con integrantes de la familia LeBarón a dos meses de la masacre ocurrida a 9 de sus integrantes.

“Para no perder la costumbre se nos ponchó la llanta en esta terracería. Venimos de Agua Prieta, vamos a La Mora, en Bavispe.”

Se nos ponchó la llanta "para no perder la costumbre", pero llegamos a la cita a La Mora en Bavispe, Sonora. pic.twitter.com/1n0VQsEBpf — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 12, 2020

“Son las 7 de la mañana, esta amaneciendo, estamos a cero grados”, dijo López Obrador.

Gracias a esto el mandatario llego tarde a su reunión con miembros de la familia LeBarón, en la cual dijo que el caso se esclarecerá.

“Quisiera como Presidente, ante los hechos de inseguridad y violencia estar con todas las víctimas que sufren por inseguridad y violencia, no lo puedo hacer en todos los casos; pero estoy comprometido y me aplico para que las cosas mejoren en el país, no con palabras sino con hechos, estamos buscando la reconciliación y la paz; tenemos que quitarle el agua al pez, que ya no haya jóvenes que quieran ser sicarios, pero eso será si los atendemos, si les damos oportunidades.”

“En este caso se hicieron las investigaciones y hay cosas que no se pueden revelar por el debido proceso, pero tengo que agradecer a las autoridades, a la Sedena y Marina y a las autoridades que están trabajando para dar con los responsables. Y no es sólo porque tiene que ver con familias mexicanas estadunidenses y se dio en la frontera, es una convicción que haya justicia, que no haya impunidad y se castiguen a los responsables, ese es un compromiso que tenemos”, dijo.

