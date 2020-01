No habrá aumento a micros… por ahora

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam. – Un aumento a la tarifa del transporte público en Tamaulipas está descartado, informó Heriberto Morado, Subsecretario del Gobierno del Estado.

Dijo que el encarecimiento de insumos como la gasolina no es justificación para incrementar el costo del pasaje.

“Está descartada cualquier posibilidad de aumento a la tarifa. Antes de pensar en eso hay que trabajar con los concesionarios para que corrijan todos los rezagos que existen en el transporte”, señaló.

Por ejemplo, de los 18 mil 036 vehículos que prestan el servicio del transporte en la entidad, entre un 40 y un 50 por ciento están en condiciones deficientes.

“Hay microbuses que tienen hasta 20 o 30 años de antigüedad cuando la ley exige que no tengan más de 10 años. No deberían andar circulando. Los concesionarios no pueden argumentar que necesitan un aumento a la tarifa si no se han preocupado por renovar sus unidades” indicó.

Es urgente también reordenar las rutas del transporte porque el crecimiento de las ciudades convirtió en obsoletas a muchas de ellas.

Además, es necesario trabajar en el ordenamiento de las concesiones porque muchas ya vencieron y sus poseedores deben gestionar su renovación o solicitar su prorroga.

Morado explicó que actualmente está en proceso un estudio de movilidad en las principales ciudades del Estado, para elaborar un Plan Unico de Movilidad Urbana Sustentable (PUMUS).

Los resultados estarán listos para junio próximo y en base a ellos se decidirán las acciones que habrán de emprenderse para ordenar el transporte público en la entidad.

El PUMUS contempla la posibilidad de incorporar sistemas modernos de movilidad masivo, como podría ser el metrobus o el tendido de vías de transporte.

“Tenemos que ir pensando en otros medios de transporte que no sean los microbuses o autobuses. Definitivamente no todas las ciudades reúnen las características para ello, pero por lo menos en la zona conurbada del sur del Estado es una necesidad” indicó.

