Mujeres con hijos no son felices: Celia Lora

La playmate Celia Lora, quien se caracteriza por su sinceridad, aseguró ante el programa “Ventaneando” que no tiene ningún deseo de casarse, y mucho menos de tener hijos.

Lora aseguró en entrevista para este programa que en estos momentos de su vida no tiene ganas de involucrarse con ningún hombre:

“No, no sabes qué horror y flojera, y no tengo paciencia. No existe eso, pasa una vez en mil años (sobre si desea encontrar una pareja como la de sus papás), yo no tengo paciencia”.

La playmate de 35 años señaló que le gusta mucho estar sola, ya que cuando está con alguna persona tiene que cambiar sus planes, sus prioridades, ya que en cuestión de trabajo el año pasado, si hubiera tenido un muppet time molestándola no hubiera disfrutado las cosas.

Al preguntarle a la hija de Alex Lora si tiene deseos de convertirse en madre soltera como lo hizo Sherlyn su respuesta fue tajante, señalando que conoce gente cercana que no son felices, sobre todo las mujeres, cambian su vida completamente, desde el trabajo, todo, y que tiene claro que eso no es para ella.

Con información de: www.radioformula.com.mx

