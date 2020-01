Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

María Julia Lafuente, la conductora de Telediario Vespertino, se volvió viral en redes sociales, e incluso fue catalogada como racista.

Esto debido a que hizo un comentario que desató el enojo de los usuarios de las redes sociales.

Los acontecimientos ocurrieron luego de que su compañero Luis Carlos Ortiz le presentara un meme que hicieron en contra de ella, en el cual colocaron su cara en el cuerpo de una mujer que recibió un apoyo por parte de Vicent Janssen, jugador de Monterrey.

La conductora señaló: «Deben de respetar a uno. ¿Por qué no me lo dicen cara a cara? Porque miren, le sacan. Horrible, las manos no las tengo así, prietas, horribles, nacas, esas no las tengo”.

MULTIMEDIOS TV de los creadores de Frases como Feminicidio, y le disparo a Cabañas ahora Maria Julia la Fuente y su celebre Frase: Manos Prietas, Horribles, Nacas. pic.twitter.com/kpWkrYd1nL — Héctor Coronado (@HctorCoronado12) January 17, 2020

Después de expresar estas palabras los usuarios de Twitter despotricaron contra ella y se lanzaron “duro y a la cabeza”.

Los cibernautas expresaron su desacuerdo para con la conductora María Julia Lafuente, con nuevos memes y señalamientos.

La escala de aceptación de María Julia😑 pic.twitter.com/FF6C1ag5y8 — 𝕃𝕒 𝕚𝕟𝕔𝕠𝕞𝕡𝕒𝕣𝕒𝕓𝕝𝕖 👑 (@luckych4rn) January 17, 2020

Y con esa cara se atreve a criticar Maria Julia… pic.twitter.com/dgAMFKoTKX — Miguel (@RYDSM11) January 17, 2020

Con información de: www.debate.com.mx

