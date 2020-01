Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

México, 19 Ene (Notimex). –La serie «Game Of Thrones» recibió el reconocimiento «Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series» durante la edición número 26 de los premios entregados por el Sindicato de Actores, dicha categoría reconoce el trabajo de los especialistas y encargados de doblaje durante una producción.

Con dicho galardón, «Game Of Thrones» recuperó una categoría en la que era ganadora desde 2011, pues en cada una de sus temporadas logró imponerse a otras producciones, sin embargo, en la edición número 25 de los premios, efectuados en 2018, la ganadora resultó ser la serie «GLOW».

En 2018 «Game Of Thrones» no recibió dicho reconocimiento debido a que no estrenó temporada, aunque desde 2011 venía lanzando entregas de 10 capítulos anualmente, hasta la séptima y octava, en las que lanzó siete y seis episodios respectivamente.

En el rubro del cine, la cinta «The Avengers: Endgame» recibió el galardón de la categoría «Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture», imponiéndose a filmes como «Once Upon a Time in Hollywood», «Joker», «The Irishman» y «Ford v Ferrari».

La cinta logró que el galardón le fuera entregado, por segundo año consecutivo, a Marvel Studios, esto después de que «Black Panther» recibiera el reconocimiento en la edición número 25.

Los equipos de dobles y acrobacias en filmes de superhéroes también fueron reconocidos en 2017 por «Wonder Woman» y en 2008 por «The Dark Knight», ambas cintas creadas a partir de personajes de DC Comics.

