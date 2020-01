Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO. Granizo de tamaño de pelotas de golf y tormentas de arena azotan a Australia, aunado a los devastadores incendios que se viven en algunas zonas, evidencian el clima ‘apocalíptico’ que amenaza a la población, flora y fauna.

Mientras que el granizo golpeó la tarde del domingo Melbourne, este lunes Canberra también se vio afectada por las condiciones climatológicas adversas. Al menos dos personas resultaron lesionadas y decenas de edificios, casas y automóviles resultaron con daños.

Severe hailstorm in the Australian capital of #Canberra this morning 20th January! Thanks to 📸 @nswincidents Via Jurnal De Vreme https://t.co/7ljvbXRSzh #severeweather #CanberraStorm pic.twitter.com/J9QA4cWXqr

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) January 20, 2020