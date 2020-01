Colaborador golpea a joven por llamar pederasta a Mireles

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una joven que protestaba en contra del subdelegado del ISSSTE, José Manuel Mireles, fue golpeada por uno de los acompañantes, la agresión quedó grabada en video.

En los videos publicado por la cuenta de Twitter Changoonga, se puede ver a la joven vestida de negro que encaró a Mireles llamándolo “pederasta”, mientras este hacia caso omiso a sus palabras y se tomaba fotografías con los presentes.

“Que yo me luzca, a él (Mireles) no le va a quitar lo pederasta”, expresó la joven mientras lo señalaba. “Ustedes no están a favor de la libertad, están a favor de una pendeja foto. De ganar una Presidencia, de ganar una gubernatura. Son las personas más hipócritas que he conocido en mi vida. Los conozco desde que soy una niña, una bebé”, dijo la joven.

Una vez que la joven terminó de hablar, uno de los colaboradores de Mireles le preguntó que, si ya había terminado, ella se acerca a él y empezaron a forcejear, y él le dio una cachetada en la quijada del lado izquierdo.

De inmediato, cuatro mujeres encararon al hombre y lo cuestionaron entre gritos por su acción, tras esto, arribaron elementos de la policía local, para contener la situación.

Aunque el video se ha hecho viral, no ha sido identificado el agresor.

#Morelia “Misógino Y Pederasta”, Le Grita Chava A Mireles En Acto Masónico Más Info –> https://t.co/jP72JWAZjv pic.twitter.com/MxszYcDSfs — Changoonga.com (@michangoonga) January 18, 2020

Con información de: sinembargo.mx

