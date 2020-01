Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

México, 20 Ene (Notimex). – El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, convocó a un Comité de Emergencia para determinar si el nuevo coronavirus constituye una emergencia de salud.

Mediante su cuenta de Twitter @DrTedros indicó que la reunión será para determinar si se trata de una situación de preocupación internacional y qué recomendaciones deberían hacerse para manejar el brote.

I am convening an Emergency Committee to ascertain whether the novel #coronavirus (2019-nCoV) constitutes a public health emergency of international concern and what recommendations should be made to manage the outbreak.https://t.co/RNeBHf8fnr

