En China un parque temático fue duramente criticado por todo el mundo debido a la forma de hacer su mercadotecnia, ya que se le ocurrió lanzar un cerdo por un bungee.

Los acontecimientos tuvieron lugar en Chongqing, un municipio al suroeste de Pekín, como parte de un evento para promocionar el parque temático Meixin Red Wine Town, según declararon algunos defensores de los derechos de los animales.

Los activistas señalaron que se puede ver claramente al animal aterrorizado cuando es llevado por los trabajadores de la empresa a la plataforma de lanzamiento, que se alza a 68 metros del piso.

Después de lo controvertido que se ha vuelto el hecho, la compañía se ha disculpado públicamente, asegurando su vocero que el cerdo se encuentra bien.

La empresa señaló que aceptaban las críticas y consejos de los usuarios de la red que se han manifestado y se disculpaban sinceramente con los usuarios de la web y con toda la sociedad.

In Chongqing, #China, Chinese farewell the year of pig, so they put a pig to have bungee jump, WTF🤬#Animals pic.twitter.com/Z1RNp9lYS2

— a7s1y (@71Asy) 19 de enero de 2020