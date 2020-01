Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En la madrugada de este martes, tres proyectiles han impactado cerca de la Embajada estadounidense en Bagdad, la capital de Irak, informa AFP.

El área afectada se ubica dentro de la Zona Verde de la ciudad, donde también se encuentran las misiones diplomáticas de otros países.

En las redes sociales circulan videos en que se oyen las sirenas de alarma activadas tras el impacto. De momento, no se informa si el ataque ha dejado víctimas.

BREAKING: At least two Katyusha rockets hit #Iraq capital, Baghdad’s Green Zone- the first in few days lull after near daily incidents. Alarm sirens can be heard sounding through heavily fortified zone. No casualties reported yet. pic.twitter.com/nHqZLu26pB

— Arwa Ibrahim (@arwaib) January 20, 2020