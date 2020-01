"Es algo que, por supuesto, no descarto y me encantaría juntarnos a componer”

México, 20 Ene (Notimex).- La cantante mexicana Danna Paola expresó su anhelo por componer algún tema con Belinda, luego de que en redes sociales, los fans de cada una se han empeñado en crear rivalidad entre ellas.

“Si se da la oportunidad, yo feliz de la vida. Es algo que, por supuesto, no descarto y me encantaría juntarnos a componer”, expresó la crítica del programa “La Academia”, que recientemente ha estado envuelta en la polémica por sus comentarios.

“Creo que las dos agendas han de ser una locura, pero ya encontraremos algún huequito”, dijo al explicar que ella escribe canciones muy bonitas a raíz de sus experiencias en el amor, como es el caso de “Oye, Pablo” y “Mala fama”, así como su próximo sencillo.

“Sería una experiencia muy divertida. En esta industria es complicado tener buena suerte en el amor, pero no me cierro a nada, tengo muchos amigos y muchos ‘dates’ (citas), me lo paso genial”, comentó.

La estelar de la serie de televisión “Élite” consideró que lo bueno de la industria musical es que jamás se debe pensar que el artista deba competir.

“Siempre lo he dicho, yo no vengo a competir, estas no son las Olimpiadas, yo vengo a disfrutar mi trabajo. Yo vengo a crear, a ser un artista completo y seguir aprendiendo, pues ese es mi objetivo como cantante”, concluyó.

