Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Este martes Los Angeles Galaxy hará oficial el fichaje del delantero mexicano Javier Hernández, sin embargo, Chicharito ya se puso los colores del club de la MLS, en espera del anuncio.

En una entrevista para Los Angeles Times, Javier ya porta el uniforme que vestirá a partir de febrero y dio sus primeras declaraciones como nuevo jugador franquicia de la MLS.

«Era el momento adecuado, la oportunidad correcta», aseguró el tres veces mundialista con la Selección Mexicana.

Respecto a los motivos de renunciar a su vida en Europa y jugar en los Estados Unidos, Hernández descartó que se deba a un tema económico y mucho menos un retroceso en su carrera, además destacó el crecimiento de la Major League Soccer en los últimos años.

«Jonathan me dijo que la liga está muy subestimada, yo quiero jugar. La gente va a decir que fue porque no pude hacerlo en Europa, pero a veces en el fútbol hay cosas que no están en tus manos. Los últimos dos años, los directivos decidieron dar confianza a otros jugadores en lugar de a mí. Ahora, Galaxy me dice: ‘Mira, Javier, queremos darte toda la confianza para ayudarnos’, y por eso estoy tomando esto oportunidad».

Los Angeles es una ciudad llena de mexicanos y al exjugador del Manchester United y Real Madrid le ilusiona y emociona poder volver a mostrarse frente a sus compatriotas.

«Voy a poder jugar frente a muchos fanáticos mexicanos y fanáticos de Galaxy, fanáticos estadounidenses. Eso es lo bueno del fútbol. Te dan muchas oportunidades».

LO MÁS HERMOSO 🇲🇽❤ Los Angeles Times revelaron estas fotografías donde se le ve a Chicharito Hernández ya con su uniforme de LA Galaxy ⚽ faltan pocos detalles para que se haga oficial. 😍 Fotos: @latimes pic.twitter.com/WqPKoRM5lR — MedioTiempo (@mediotiempo) January 21, 2020

Comentarios