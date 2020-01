Infiel de ‘kiss cam’ culpa a la gente de terminar su relación

En mi defensa, aclaro que no hubo beso… soy víctima

EN MI DEFENSA QUIERO ACLARARLE AL SEÑOR REPORTERO QUE EN NINGÚN MOMENTO ME MORÍA POR BESAR A MI AMIGA Y ADEMÁS EN EL VIDEO NO SE VE NINGÚN BESO, NO SE POR QUE DICE QUE NOS BESAMOS APASIONADAMENTE CUANDO NO HUBO SIQUIERA UN ROSE EN NUESTROS LABIOS, SOLO ME JUZGAN Y ME CRITICAN PERO NADIE SE PONE EN MIS ZAPATOS, DIOS NO QUIERA Y NO LES PASE LO MISMO, SOY INOCENTE DE LA BURLA MEDIÁTICA Y QUE QUEDE CLARO QUE VOY A DEFENDER MI HONOR Y ORGULLO DE HOMBRE HASTA EL FINAL DIGAN LO QUE DIGAN 🤚☝️💪

Posted by Deyvi Andrade Urgiles on Tuesday, January 21, 2020